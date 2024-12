Caldaie a condensazione, stop ai bonus dal 2025. Cna: "Preoccupati per le nostre 500 imprese"

È arrivato l’ok all’emendamento che introduce lo stop alle agevolazioni fiscali per l’installazione delle caldaie a condensazione già dal 2025. L’emendamento, approvato dalla commissione Bilancio alla Camera, sancisce l’addio delle agevolazioni fiscali per le caldaie a combustibili fossili, sia nell’ambito della ristrutturazione edilizia sia nell’ambito di interventi di riqualificazione energetica. CNA Installazione e Impianti Forlì-Cesena esprime forte preoccupazione per le gravi ripercussioni che tali decisioni avrebbero sulla filiera delle imprese impiantistiche e di installazione. Le imprese del settore, già alle prese con una congiuntura economica difficile, rischiano di essere seriamente danneggiate, con ripercussioni sull’occupazione, la competitività e l’innovazione tecnologica nel nostro Paese. Sono oltre 500 le imprese del comparto che lavorano in provincia.