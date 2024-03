Calzaturiero a passo di gambero. Ma le vip ai piedi di San Mauro

Sui red carpet degli eventi mondani sono ancora fra le calzature più ammirate, come dimostra il loro costante imperversare sui magazine patinati e sui profili social delle celebrities di tutto il mondo. Ma le performance del distretto che, ogni giorno, plasma quelle creazioni - grazie alle mani sapienti degli artigiani sammauresi - risultano alquanto appannate, almeno stando ai recenti report rilasciati sia dalla Camera di Commercio della Romagna, sia dal monitor dei distretti industriali dell’Emilia-Romagna, realizzato dalla Direzione studi e ricerche di Intesa Sanpaolo. Secondo la fotografia scattata dalla Camera di commercio su dati Infocamere-Movimprese, il distretto di San Mauro Pascoli ha chiuso gli ultimi due trimestri 2023 in negativo, con un peggioramento nella produzione addirittura in doppia cifra: -15,3% nel penultimo trimestre 2023, -26,6% nell’ultimo. Male anche il fatturato: nel trimestre luglio-settembre il passo indietro è ‘solo’ del 2,9%, ma in quello ottobre-dicembre il crollo è pari a -24,7%. Un drammatico cambio di passo rispetto al primo trimestre 2023 (gennaio-marzo), che era stato nettamente positivo sia sul piano della produzione (+14,2%) che del fatturato (+15,3%).

Su questi alti e bassi si è pronunciata, nei giorni scorsi, Giovanna Ceolini, presidente di Assocalzaturifici, che ha parlato di "andamento ondivago per il calzaturiero italiano". E ha aggiunto: "alle performance brillanti del primo trimestre, con aumenti notevoli per export e fatturato, è seguito un progressivo rallentamento, che ha condotto a risultati modesti nella seconda frazione e poi a flessioni nella seconda parte dell’anno. Il 2024, inoltre, sta manifestando in avvio segnali preoccupanti: prevediamo un’ulteriore frenata almeno nel primo semestre. La difficile congiuntura è determinata dallo scenario internazionale, dominato da eventi e rischi geopolitici, e dalle condizioni finanziarie restrittive per famiglie e imprese". Conferma la frenata, principalmente dovuta al raffreddamento della domanda mondiale (specialmente nel terzo trimestre dell’anno), l’osservatorio periodico del gruppo Intesa San Paolo: nei primi nove mesi del 2023, l’export del distretto di San Mauro Pascoli arretra infatti del 6,8%, rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Il decremento è quasi interamente ascrivibile al crollo delle vendite verso gli Stati Uniti (-31,5%), primo mercato di sbocco, la Francia (-17,4%) e la Cina (-15,2%). Degna di nota, invece, la performance di Emirati Arabi (+44,7%) e Federazione russa (+35,6%).

Di fronte all’incertezza crescente e alle tensioni internazionali che, inevitabilmente, gravano sulle prospettive future, forse può bastare, per un attimo, rifugiarsi in quel baluardo di bellezza che, da sempre, l’arte della moda sa offrire: le foto di queste pagine sono state scattate tutte in occasione di eventi avvenuti nell’ultima settimana. Ai piedi delle star del cinema, della musica internazionale, addirittura delle regine, le scarpe nate a San Mauro continuano, imperterrite, a incantare. Simbolo della resilienza di un intero distretto.

Maddalena De Franchis