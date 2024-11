Campagna abbonamenti al via: primo spettacolo con Benvenuti

Scatta la campagna abbonamenti della stagione 2024-25 del Teatro Comunale di Cesenatico. Per chi era già abbonato nella passata stagione, sarà possibile rinnovare l’abbonamento l’8 e il 9 novembre dalle 9 alle 13 e l’11 novembre (dalle 9 alle 13 e dalle 17 alle 19.30), recandosi nella biglietteria del teatro in via Mazzini. Per i nuovi abbonati l’appuntamento è invece il 14 novembre dalle 9 alle 13 e dalle 17 alle 19.30. Nel calendario di Prosa Alessandro Benvenuti porterà a teatro "Falstaff a Windsor" il 3 dicembre inaugurando così la stagione della grande prosa a teatro. In questo adattamento l’eroe e antieroe "resuscita" a Windsor esprimendo la natura del suo personaggio: un’arroganza aristocratica, con un sangue plebeo, popolaresco, che muta dalla rabbia al sarcasmo senza raggiungere la consapevolezza dell’età che "indossa". "La ciliegina sulla torta", in scena il 22 gennaio, devia la stagione sul binario della commedia. Diego Ruiz scrive una sceneggiatura sfacciata e piccante sulla famiglia e le sue innumerevoli dinamiche. Il 21 febbraio con "La signora omicidi" il comunale si tinge di giallo. È una commedia ricca di humour e di divertenti intrighi, situazioni ambigue ed equivoci esilaranti, ambientato in una Londra anni ‘50. Il 12 marzo Antonio Cornacchione racconterà la vera storia della Deo, la Divisione Elettronica Olivetti. Il 27 marzo Michele Placido sarà sul palcoscenico con "Pirandello. Trilogia di un Visionario". Chiude la stagione il 31 marzo la regina del giallo con "Miss Marple, giochi di prestigio", con Miss Marple che riesce a risolvere i casi di omicidio più complicati mentre la polizia ancora brancola nel buio.

Giacomo Mascellani