Cannucceto, torna la Festa dell’Uva con la pigiatura

Con la ’Festa dell’uva’ a Cannucceto torna il tradizionale rito della pigiatura. Siamo nelle campagne di Cesenatico, in una frazione dove l’economia si basa principalmente sulle attività agricole e artigianali. La ricorrenza, riscoperta negli ultimi anni, nacque a metà degli anni ‘50, quando le ragazze portavano ampie gonne a ruota e i ragazzi sognavano di portarle al mare con la Vespa. Erano altri tempi, il mondo era completamente diverso e così anche la piccola Cannucceto, dove i più anziani ricordano gli amori nati tra un ballo e l’altro, sotto lo sguardo vigile di mamme e nonne col fazzoletto in testa. Una tradizione interrotta alla fine degli anni ’60, quando la modernità voleva farla da padrona, ma che è stata ripresa 15 anni fa dai gestori e dai soci del circolo Endas della frazione e che da allora non si è più interrotta.

Domani dalle 18.30, in via Montaletto, proprio di fronte al circolo, si potrà assistere alla vendemmia di un filare allestito per l’occasione e al rito della pigiatura con i piedi come succedeva una volta. Per l’occasione uno stand preparerà tagliatelle al ragù, salame alla griglia, piadine farcite e specialità, mentre uva e torte delle azdore di Cannucceto, saranno offerte dagli organizzatori. La storica gelateria Duse presenterà il nuovo gusto gelato ’uva di Cannucceto’, creato per l’occasione. La festa sarà accompagnata dalla musica di dj Ciala e Maury Voice.

g.m.