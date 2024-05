Carabinieri, trasloco completato. Attiva la sede di via Andreucci

Il trasloco è completato: la nuova caserma dei carabinieri da ieri è pienamente operativa. Gli uffici della sede di via Andreucci erano stati aperti già da una decina di giorni, come avevamo annunciato lo scorso 11 maggio.

"Nella mattinata odierna (ieri, ndr), i carabinieri del comando compagnia di Cesena si sono trasferiti nella nuova sede – si legge in un comunicato – La nuova struttura, più funzionale ed idonea alle nuove esigenze, sia operative che di accoglienza dei cittadini, è totalmente operativa e sarà intitolata ad un eroe dell’arma dei carabinieri e prossimamente inaugurata alla presenza delle autorità. La precedente sede, che ha ospitato il comando compagnia di Cesena per diversi anni, è stata dismessa. pertanto, i cittadini che avessero necessità di recarsi dai carabinieri di Cesena, potranno farlo presso la nuova sede di via

Andreucci".

Il nuovo complesso, ben più arioso e funzionale delle ultime sedi che hanno ospitato i carabinieri negli anni, è proprietà del Comune di Cesena, costruito come onere di urbanizzazione da Conad nell’ambito dell’ampliamento del centro commerciale Montefiore e poi donato al Comune. L’avvio operativo della nuova caserma conclude il percorso di un progetto nato ben dieci anni fa e che ha portato i costi finali ad una cifra che supera di poco i 7 milioni e mezzo di euro. Circa 1,3 milioni di euro in più rispetto a quanto preventivato. Il Ministero pagherà al Comune un canone di 240.000 euro all’anno, come determinato dallo stesso Comune di Cesena sulla base di una stima effettuata dal Servizio tecnico patrimonio. Il nuovo complesso si estende su oltre 3 mila metri quadrati divisi in quatto zone: quella operativa, quella logistica, quella degli alloggi e quella dei servizi (su due piani).