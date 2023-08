C’è Mozart al palazzo del Ridotto

Mozart al Palazzo del Ridotto per Clarinettomania 2023. Prosegue la stagione concertistica estiva di ClarinettoMania stasera alle 21.15 presso la Sala Sozzi del Palazzo del Ridotto. Un concerto di eccezione che vede protagonista l’Italiana Clarinet Consort (Orchestra Italiana di clarinetti) composta da circa 20 elementi con tutta la famiglia del clarinetto dal piccolo ai corni di bassetto fino al clarinetto contrabbasso. Solista al clarinetto in do Gabriele Zaccherini e Piero Vincenti direttore. Protagonista anche la musica popolare romagnola, per la prima volta con una formazione di questo tipo, con alcuni brani scritti ed arrangiati dal mitico Roberto Liverani in arte ’Robertino’.