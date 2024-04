Cesena 2005, ancora un ko. Al Palaippo passa Bologna

Continua il periodo nerissimo della Cesena Basket 2005, che nel campionato di Divisione Regionale 1 ha incamerato una brutta sconfitta casalinga (72-84) contro l’Omega Bologna, penultima forza del torneo, ora a 14 punti, appena sei in meno rispetto ai 20 dei cesenati, che con 12 punti ancora in palio devono cominciare a guardarsi le spalle, per evitare di essere risucchiati in un vortice che fino a poco tempo fa pareva lontano anni luce.

Il punto è che la giovane squadra di coach Marco Vandelli (nella foto), dopo aver inanellato 9 vittorie consecutive che la avevano portata ai piani altissimi del girone, è andata in avaria, smettendo di vincere.

Il copione si è purtroppo ripetuto anche sabato scorso al PalaIppo, quando a decidere le sorti del match è stato il parziale di 26-9 piazzato dagli emiliani nel terzo quarto.

Non sono bastati i 20 punti di Piazza, i 15 di Santoro, i 14 (con 12 rimbalzi) di Sanzani e i 13 (con 7 assist) di Panzavolta per evitare la deriva.

Il calendario offre però una nuova opportunità: domani la squadra farà visita al Grifo Imola, anch’esso a 14 punti.