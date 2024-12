Cesena-Bari: le pagelle dei giocatori, Calò segna ma il gol è annullato

Klinsmann 6. L’unico tiro che lo mette in difficoltà è quello di Maita nel primo tempo, respinge bene coi pugni.

Ciofi 6. Difende bene, ottima la chiusura su Lasagna nella ripresa.

Prestia 6. Concede molto poco nella sua area, prova a cercare il gol ma trova sempre un Radunovic molto attento.

Mangraviti 5,5. Novakovich riesce ad aggirarlo per mettere sulla testa di Dorval la palla fatale, un errore che costa molto.

Adamo 5,5. A lungo il più attivo, a volte il più impreciso ma almeno quando vede la porta prova il tiro, perde Dorval che gli salta in testa (32’ st Celia 6. Entra e ha subito il ritmo giusto nelle gambe).

Calò 6. Benino nella prima mezzora quando il Cesena tiene palla e spinge ma poi il centrocampo del Bari prende il sopravvento. Suo il gol che potrebbe valere il pareggio, annullato per il fuorigioco di Shpendi.

Bastoni 5,5. In mezzo al campo poco alla volta il Bari si prende metri e pieno controllo del gioco (12’ st Tavsan 5,5. Entra e prova subito il sinistro, poi rimane invischiato nella solida difesa del Bari).

Donnarumma 5,5. Una bella chiusura difensiva su Olivieri nei primi minuti e poco altro, troppo poco presente nella manovra offensiva (12’ st Ceesay 5,5. Servirebbe chi incide e spinge, non riesce a rendersi utile in questa chiave).

Berti 6. Lancia subito bene Antonucci poi alcune buone idee le mostra, tratta troppo male la palla che gli capita nella ripresa tirando altissimo (32’ st Chiarello 5,5. Finisce soffocato sulla tre quarti senza mai vedere la luce).

Antonucci 5,5. Prova ad imporre la sua qualità ma in effetti non incide, a volte dentro l’area oltre all’assist si può anche provare il tiro diretto in porta (20’ st Kargbo 5,5. Si procura la solita evitabile ammonizione, salterà la prossima).

Shpendi 6. Poco assistito, si batte come sempre fino allo stremo, Mantovani non gli lascia mai nemmeno un centimetro di spazio. Tenta di intercettare il tiro di Calò, ma la sua posizione in fuorigioco costa l’annullamento del gol del pari.

Roberto Daltri