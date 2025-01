Cesena e Van Hooijdonk, è un addio. L’attaccante tornerà in Olanda

Il Cesena sta trattando per risolvere il contratto (che lo lega attualmente al club bianconero fino al 2026) con l’olandese Sydney van Hooijdonk (24 anni) che così tornerà in Olanda dove ha ancora buon mercato e considerazione nonostante la sua impalpabile avventura in Romagna (13 presenze, due sole volte da titolare). La società e Pierre il padre manager del ragazzo ed ex attaccante della nazionale olandese, di Feyenoord, Nottingham Forest e Benfica, stanno discutendo infatti della parte economica, della buonuscita per risolvere la situazione.

Ieri intanto il Trapani ha ufficializzato l’arrivo a titolo definitivo dal Cesena del centrocampista Saber Hraiech, per lui in Sicilia c’è un contratto fino al giugno 2027.

Il difensore Matteo Piacentini invece è vicinissimo alla Triestina dove si trasferirà dal suo ‘vecchio’ allenatore Tesser con la formula del prestito, in Romagna ha un accordo fino al 2026. Una prima punta, un centrocampista di personalità e qualità capace sia di rompere che di rilanciare il gioco sono i primi e fondamentali obiettivi di mercato del club bianconero ai quali dovrebbero aggiungersi anche un altro centrocampista e un difensore da completare la batteria di retroguardia.

Il nome per l’attacco che sarebbe in testa ai desideri del ds Fabio Artico è proibitivo, fuori budget, nessuna possibilità quindi di poterlo trattare; sarebbe quello del capitano del Palermo Matteo Brunori (30 anni) che in questa stagione sta trovando difficoltà in rosanero (16 presenze e 1 rete) e potrebbe salutare il club nel quale milita dal 2021 e ha segnato 60 gol in 125 gare, lo vorrebbero tutti e costa molto. Il ds Artico sta anche lavorando per trovare una sistemazione a Riccardo Chiarello (31 anni, accordo in scadenza a giugno) che ha collezionato solo 2 presenze in campionato per complessivi 14 minuti, ma nulla si muove, le difficoltà ci sono così come c’erano state in estate.

Non si muoveranno invece Mirko Antonucci e Simone Bastoni onerosi e importanti ingaggi estivi che al momento hanno reso meno di quello che si pensasse, la speranza è quella che possano incidere maggiormente nella seconda parte del torneo in una squadra che dopo un avvio di campionato brillante come gioco e risultati nelle ultime sei gare (5 sconfitte, le ultime tre di fila) si è smarrita ed è in fase involutiva.

Insieme alla Salernitana (che ha appena ingaggiato il terzo mister di stagione, Roberto Breda dopo le dimissioni di Colantuono) i romagnoli sono al momento la formazione più in difficoltà del torneo nonostante la classifica (decimo posto, 25 punti) sia ancora in linea con il programma salvezza. E anche dal mercato la società confida di trovare i rinforzi giusti per risolvere una situazione delicata.