Cesena, emergenza a centrocampo. Ora si corre: Saric serve subito

Chiudere l’affare Saric entro oggi. Questa la missione del ds Fabio Artico che da settimane ormai insegue il centrocampista del Palermo senza però riuscire a chiudere il cerchio. L’urgenza a questo punto è derivata dall’ormai imminenza del sipario che sta per calare sul mercato invernale, le trattative terminano lunedì 3 febbraio a mezzanotte e ritardare ancora significherebbe non avere più spazio per portare a casa un’alternativa valida. Poi c’è l’emergenza a centrocampo dettata dalle squalifiche di Emanuele Adamo e Giacomo Calò che salteranno Catanzaro, il regista ex Cosenza poi anche le due partite successive contro Reggiana e Pisa, e a Mignani occorre dare al più presto elementi che possano allungare le possibilità di alternative in mediana.

Non ultimo c’è il pericolo di un inserimento della Salernitana, pure interessata al classe ’97 nazionale bosniaco e che potrebbe nelle prossime ore tentare l’affondo. Il Cavalluccio però è in vantaggio su tutti anche per via dell’accordo con il giocatore che ha già espresso la volontà di approdare in Romagna. La situazione al momento è la seguente: il Palermo ha già da qualche giorno avanzato la sua richiesta di 300mila euro per il prestito oneroso fino a giugno, cifra ritenuta altissima dal Cesena che ha rilanciato a 100mila euro davanti all’apertura degli stessi siciliani. Palla ora nel campo rosanero che deve far sapere se rilanciare ulteriormente oppure accettare e firmare il trasferimento. Oggi potrebbe essere il giorno del sì, in casa Cesena c’è ottimismo in questo senso, ma il mercato insegna che le parole non contano nulla finché non si arriva al nero su bianco.

Altra questione calda di queste giornate è quella che riguarda Augustus Kargbo, cercato dagli inglesi del Blackburn Rovers che però hanno offerto una cifra inferiore al milione e 200 mila euro richiesto dal Cesena per il titolo definitivo. La sensazione è che alla fine l’attaccante della Costa d’Avorio termini la sua stagione in riva al Savio, a meno che arrivi in fretta la controproposta giusta. Anche in questo caso tempi stretti in quanto poi Fabio Artico dovrebbe immediatamente cercare una valida alternativa per l’attacco. Sembra raffreddato l’interesse per Flavio Russo che comunque il Sassuolo vorrebbe mandare in prestito per garantirgli un minutaggio maggiore rispetto a quello finora accumulato in neroverde. Anche l’uruguaiano dell’Udinese Damian Pizarro, classe 2005 prelevato dai friulani in estate dal Colo Colo per 3 milioni e mezzo di euro, appare una pista difficilmente percorribile per via dei costi. Prima della chiusura della sessione di gennaio poi potrebbe arrivare anche un difensore, probabilmente un giovane che allunghi le possibilità di rotazione nel reparto arretrato, ma è una questione che il ds Fabio Artico affronterà una volta sbrigate le urgenze.

