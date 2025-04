Cesena: la morte di Papa Francesco cambia il calendario e i playoff

Cambia il calendario e cambiano anche le tabelle di marcia. Lo stop per la morte di Papa Francesco ha fatto slittare la 34esima giornata in fondo al calendario. Stabilito quindi che si giocherà martedì 13 maggio, orario da stabilire (probabilmente alle 20.30), in una settimana cioè che doveva essere di pausa in attesa dell’inizio dei playoff previsti per il 15 e che ora dovranno essere a loro volta riprogrammati (dovrebbero slittare al 18). Un aggiustamento ovviamente non preventivato e che può variare qualcosa nella rincorsa del Cavalluccio all’extra time valido per la A.

Innanzitutto il Cesena chiuderà la sua stagione con due trasferte, quella già prevista a Cosenza il 9 maggio, poi quella al Braglia nel recupero del martedì successivo. L’uscita a Modena può avere però, in quel momento, un peso totalmente diverso da quello giustamente dato da entrambe le contendenti se si fosse giocato il giorno di Pasquetta. Uno scontro diretto disputato a cinque giornate dalla fine può non essere più tale all’ultimo turno e visto che il Cavalluccio lo deve giocare fuori casa può essere un vantaggio.

Il Cesena poi dopo il pareggio interno con il Frosinone si trovava di fronte una giornata nel complesso sfavorevole con un derby da giocare lontano dal Manuzzi, mentre in contemporanea il Bari (44 punti come il Cesena ma ottavo in virtù degli scontri diretti) saliva a Bolzano e il Palermo (45 punti) ospitava la Carrarese. Adesso, tra le pretendenti all’ottavo posto è quella che riparte con il turno migliore. Non che il match interno con il Sassuolo rappresenti una passeggiata, ma i neroverdi hanno già raggiunto l’obiettivo stagionale e sono gli unici quindi a giocare senza patemi di risultato. Sulla carta un vantaggio da aggiungere al fattore Manuzzi che può spingere Klinsmann e compagni verso un successo che sarebbe oro in chiave playoff.

Prezioso perché in contemporanea c’è lo scontro diretto tra Bari e Modena mentre la sfida tra Catanzaro e Palermo, prevista per sabato, slitterà a domenica per i funerali del Papa. Una serie di incroci che potrebbe riportare i bianconeri dentro il recinto playoff e questo, dal punto di vista psicologico, potrebbe rappresentare una spinta in vista della volata conclusiva.

Tutte congetture fatte sulla carta e che devono come sempre trovare riscontro sul campo con i bianconeri che devono anche fare i conti con la difficoltà a ripartire in quarta dopo una sosta. Quelle canoniche stabilite ad inizio stagione, per gli impegni delle nazionali o per le festività di fine anno, alla ripresa, hanno sempre portato poca legna in cascina. Tre punti in tutto, frutto di tre pareggi e due sconfitte.

Dall’altra parte però qualche giorno in più tra una sfida e l’altra può essere servita a mettere più benzina nelle gambe di Antonino La Gumina, reduce da un mese di stop per l’infortunio alla caviglia e in quelle di Flavio Russo, anche lui fermo da un paio di settimane per problemi muscolari. Entrambi erano comunque già saliti sul pullman alla volta di Modena.

Andrea Baraghini