Caos al termine della sfida tra Cesena e Olbia: il padre di Shpendi invade il campo e aggredisce il portiere

Cesena, 7 gennaio 2024 – Caos al termine della sfida tra Cesena e Olbia, valida il girone B di Serie C. Dopo il successo per 1-0 dei bianconeri, il padre di Christian Shpendi, attaccante dei padroni di casa, ha invaso il campo puntando dritto il portiere ospite Filippo Rinaldi, provando ad aggredirlo e colpirlo al volto con un pugno.

La motivazione in un precedente duro contrasto col figlio, poi costretto ad abbandonare il terreno di gioco per una ferita all'arcata sopracciliare. Tempestivo l'intervento dei giocatori (il centrocampista Riccardo Chiarello su tutti) e dirigenti in campo a fermare la furia dell'uomo.