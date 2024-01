Portiere aggredito dopo Cesena Olbia: il padre di Shpendi nella bufera. La società prende le distanze

Cesena, 8 gennaio 2023 – Il Cesena Fc ha inviato questa mattina una nota per dissociarsi dai fatti verificatisi al termine della partita tra Cesena e Olbia disputatasi domenica 7 gennaio nell’ambito del campionato di calcio di serie C e che aveva visto i bianconeri imporsi 1-0.

Al termine del match, Alex Shpendi, padre del calciatore del Cesena Cristian, che durante il secondo tempo era stato coinvolto in uno scontro di gioco col portiere avversario Rinaldi, rimediando una ferita all’arcata sopraciliare, ha pensato di ‘vendicare’ il figlio scavalcando la bassa protezione che separa la tribuna dal campo, attraversando il terreno di gioco di corsa per raggiungere Rinaldi cercando di colpirlo, con uno schiaffo. Il club ora rischia la squalifica del campo, oltre che una multa.

Aggressione in campo al portiere dopo Cesena Olbia, il padre di Shpendi nella bufera

Nella nota diffusa si legge che la società “stigmatizza con fermezza il comportamento del familiare del proprio tesserato, condannando e dissociandosi da qualsiasi forma di violenza e ogni condotta antisportiva che nulla hanno a che vedere con i principi di lealtà e fair play che da sempre contraddistinguono il club. Sono altresì già state poste in essere, in collaborazione con le autorità competenti, anche mediante consultazione del sistema di videosorveglianza dello Stadio, tutte le attività necessarie alla ricostruzione dell’accaduto e all’identificazione del soggetto resosi protagonista dell’episodio accaduto al termine della gara, allo scopo di consentire l’adozione dei provvedimenti previsti dalla Legge. La società continuerà a promuovere con convinzione i valori positivi del calcio e a compiere ogni sforzo per garantire la sicurezza di tutti i propri tifosi ed addetti ai lavori, affinché possano assistere con serenità agli eventi sportivi di cui Cesena Fc è protagonista”.