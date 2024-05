Cesena ospita . Fonte Nuova

Ultima giornata di regular season oggi per l’Elettromeccanica Angelini Cesena che alle 18 al MiniPalazzetto ospiterà Fonte Nuova prima di osservare il turno di riposo e poi buttarsi a capofitto nei playoff.

Le romane, none in classifica a +1 dalla zona rossa, arrivano dal successo contro VolleyRò; le bianconere, terze con 47 punti, sono reduci dalla vittoria al tiebreak contro Figline. All’andata finì 3-0 per Cesena, capace di mostrare i muscoli nei momenti decisivi.

La classifica. Castelfranco di Sotto 60; Jesi 50; Elettromeccanica Angelini Cesena 47; Casal de Pazzi 42; Castelbellino 39; Pomezia 35; Montespertoli 30; Pontedera 29; Fonte Nuova 26; Firenze 25; Trevi 22; Capannori 19; Figline 8.