Cesena: sfida contro il Mantova per rilanciare le ambizioni post season

La festa per l’ottantacinquesimo compleanno del Cavalluccio l’hanno rovinata i due gol rifilati dal Sassuolo venerdì sera all’Orogel Stadium, ma in fondo come quando piove durante il giorno del ricevimento, c’è sempre un’occasione per rifarsi. Quell’occasione per il Cesena è già dietro l’angolo, dal momento che il 1° Maggio la squadra di mister Michele Mignani sarà di nuovo in campo per la prima delle quattro partite rimaste in agenda nella stagione regolare cadetta. Sarà tutto diverso, a partire dall’orario, dal giorno festivo e soprattutto dell’avversario, che nel caso specifico sarà il Mantova, storico club gemellato alla tifoseria bianconera. Dunque per il popolo del Cesena si profila un’occasione d’oro per godersi la giornata, il momento e pure i sogni di rilanciare le ambizioni verso una post season che di questi tempi si è in effetti un po’ allontanata. Soprattutto sarà l’occasione per mettersi alle spalle la nota stonata legata alle limitazioni alla trasferta a Brescia, in occasione della sfida contro un’altra storica tifoseria gemellata al Cavalluccio e approfittare del via libera al viaggio senza restrizioni arrivato questa volta per far durare il più possibile la giornata di festa, magari corroborata da un buon risultato sul campo. Che l’entusiasmo sia nell’aria è parso evidente fin da ieri, all’apertura della prevendita la risposta dei tifosi romagnoli è stata subito importante. In serata i tagliandi venduti erano già arrivati a quota 735 sui 940 disponibili. In relazione alle informazioni tecniche relative ai ticket per assistere alla gara di giovedì al Danilo Martelli di Mantova, i biglietti del settore ospiti sono disponibili sul circuito TicketOne sia online che nei punti vendita abilitati, oltre che presso il Coordinamento Club Cesena, alla tariffa unica di 20 euro (esclusi i costi delle commissioni). La vendita terminerà mercoledì 30 aprile alle 19.

Luca Ravaglia