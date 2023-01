Cesenatico, 71 lavoratori irregolari scoperti dalla Guardia di Finanza

In azione la guardia di finanza

Cesenatico, 24 gennaio 2023 - Le Fiamme Gialle hanno scoperto 71 lavoratori irregolari: si tratta di 45 uomini e 26 donne, di nazionalità italiana, albanese, marocchina e polacca, di età compresa tra i 24 e i 63 anni, impiegati presso una ditta di Cesenatico con contratti a termine di breve durata nel triennio 2019/2021. L'intervento, finalizzato al contrasto del sommerso da lavoro, è stato eseguito nei confronti di un'impresa operante nel settore del catering per eventi e banqueting e ha consentito di accertare molteplici irregolarità contributive e previdenziali. Il trucco dello stipendio mascherato I Finanzieri hanno constatato, in particolare, che al fine di pagare meno contributi la ditta aveva utilizzato uno stratagemma semplice ma efficace, quello dello stipendio mascherato: aveva fatto figurare di aver corrisposto una quota-parte di emolumenti ai dipendenti attraverso l'erogazione rimborsi spese, ciò al fine di diminuire la base imponibile contributiva dal momento che questi ultimi sono esenti da versamenti contributivi da parte del datore di lavoro. L'espediente adottato ha consentito all' impresa - che in alcuni casi aveva anche attribuito ai relativi lavoratori un livello di inquadramento inferiore rispetto a quello spettante - di pagare circa 30 mila euro di contributi previdenziali in meno rispetto...