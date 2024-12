Cesenatico Insieme, ultima lezione contro l’insonnia

Oggi dalle 14 alle 15 si tiene l’ultima lezione organizzata dal centro sociale Cesenatico Insieme nell’ambito del corso per sconfiggere l’insonnia. Un valido aiuto a questo disturbo deriva dalle tecniche di rilassamento, di respirazione e di meditazione, che hanno il vantaggio, rispetto all’uso dei farmaci, di essere una pratica dolce, di non avere effetti collaterali, di determinare effetti benefici e duraturi sul corpo, la mente e sulla gestione delle emozioni. Le lezioni del corso si sono tenute nella palestra del centro in viale Torino nella zona di Boschetto, dove si organizzano molteplici iniziative, sempre legate al benessere e alla cura del corpo e della mente.