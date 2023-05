Cesenatico oltre la tempesta "Vicini a chi ha perso tutto, adesso dobbiamo rialzarci"

"Sono sessant’anni che veniamo in vacanza a Villamarina e non potevamo mancare quest’anno, come tanti altri amici tedeschi". Il sorriso più bello in questi giorni di difficoltà, viene da questa spiaggia di Cesenatico, dove oltre quaranta turisti provenienti dalla Baviera, hanno scelto di trascorrere qui le vacanze al mare. I coniugi tedeschi sottolineano l’efficienza degli interventi per ripristinare la spiaggia dopo l’ultima mareggiata: "Siamo arrivati martedì, proprio quando è scoppiato il maltempo, e siamo molto dispiaciuti per quello che è successo a Cesena ed in altre parti della Romagna; tuttavia qui nel giro di una giornata hanno sistemato le cose, non ci sono allagamenti e la sabbia è stata pulita con grande tempismo, con un notevole dispiegamento di uomini e di mezzi. Nei giorni seguenti alcuni amici tedeschi ci hanno telefonato per avere informazioni, noi gli abbiamo detto che qui a Cesenatico non ci sono problemi e loro ci hanno raggiunto". Il padrone di casa Roberto Zanuccoli, storico bagnino di Villamarina, è fiducioso: "Siamo solidali con le famiglie romagnole colpite dall’alluvione ed io stesso, che ho la moglie originaria di San Rocco, sono andato a dare una mano a Cesena per spalare il fango. Adesso per noi è il momento della ripartenza ed io qui accolgo ogni settimana dei gruppi di turisti dalla Germania; l’agenzia tedesca con la quale lavoriamo ce ne ha portati oltre quaranta e siamo contenti, perchè altri arriveranno nelle prossime settimane. In questi momenti difficili, dopo aver superato la stanchezza fisica, dobbiamo far molto per superare quella psicologica".

Segnali di ripartenza giungono anche dalla spiaggia più martoriata, quella della prima parte di Valverde, dove il Bagnoschiuma qualche giorno fa era sommerso ed ora ha già riaperto. Fabrizio Antonelli, socio dello stabilimento balneare, è fiducioso: "Abbiamo subito seri danni, ma ci siamo rialzati anche questa volta, lavorando giorno e notte, aiutati dagli amici e persino dai clienti. Il nostro pensiero va agli amici di Cesena, dove molti colleghi si sono già attivati per aiutare gli alluvionati ed io intendo dare un aiuto concreto attraverso iniziative assieme ai soci della cooperativa. Siamo solidali e con la nostra ripartenza in una spiaggia dove rispetto ad altre zone non ci sono problemi, possiamo fare tanto anche per aiutare le famiglie di Sala e di Cesena". Sulla spiaggia di Cesenatico centro, Dario di Cesena sta facendo il corso per diventare bagnino di salvataggio. "Sono molto dispiaciuto per le famiglie cesenati. In questa spiaggia non ci sono problemi, in qualche modo dobbiamo rialzarci".

Giacomo Mascellani