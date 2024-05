Coraggio e dedizione in divisa. Ecco gli undici poliziotti premiati

"Siamo qui per premiare storie di sensibilità e di prossimita". Queste le parole del prefetto Rinaldo Argentieri durante la cerimonia per la consegna dei riconoscimenti al personale del Commissariato e del Caps che si è distinto in operazioni di grande rilievo operativo. La cerimonia è stata ospitata dal Centro di Addestramento ad un anno ormai dalla tragica alluvione che nel maggio del 2023 colpì l’istituto di Polizia, come ha ricordato il Direttore della scuola, Stefano Dodaro. Alla cerimonia erano presenti il prefetto Rinaldo Argentieri, il questore Claudio Mastromattei, il sindaco di Cesena Enzo Lattuca, il dirigente del commissariato Nicola Vitale, e il comandante della compagnia dei carabinieri di Cesena, Sabato Simonetti. Il Prefetto ha ringraziato i poliziotti che ogni giorno con impegno e professionalità si occupano della sicurezza della collettività.

Il questore si è invece soffermato sull’importanza che questa cerimonia avvenisse al Caps quale istituzione centrale nella formazione delle nuove leve della Polizia di Stato, sottolineando la linea di continuità con quella che è l’attività su strada degli operatori impiegati ogni giorno nella difesa della sicurezza e della libertà. Il questore ha inoltre evidenziato il ruolo fondamentale del personale del Commissariato in una realtà così importante come quella di Cesena, sia sotto il profilo dell’ordine e sicurezza pubblica che della prevenzione e repressione dei reati. Il sindaco Lattuca ha sottolineato la prontezza di intervento dei polziotti. Ben undici i premi consegnati, di cui dieci al personale del Commissariato di Cesena. Tra questi la Lode: al Commissario Paolo Di Masi; al Sovrintendente Gianpaolo Manfredonia, al Vice Sovrintendente Christian Baiardi, al Vice Sovrintendente Bianchi Maurizio ’per l’attività di polizia giudiziaria, che si concludeva con l’esecuzione di 8 misure cautelari personali, di cui 6 in carcere. Encomio: al Vice Ispettore Domenico Zoffoli con la motivazione: per ’deferimento all’Autorità Giudiziaria di 14 soggetti per reati connessi alla coltivazione e allo spaccio di sostanze stupefacenti e con il sequestro di 73 kg di inflorescenze di canapa light’. Lode: al Vice Sovrintendente Maurizio Bianchi, all’Assistente Capo Coordinatore Gianluigi Mancinelli, all’Assistente Capo Coordinatore Anna Stancati. Lode: - all’Assistente Capo Coordinatore Francesca Brandoli; all’Assistente Capo Coordinatore Ivan Caporuscio. Tra il personale del Caps è stato premiato con lode: l’Ispettore Massimiliano Battaglia.

Annamaria Senni