Degustazioni ed escursioni . Tutto il Savio in un calice

Domenica 27 aprile a Mercato Saraceno, si potrà andare alla scoperta del territorio e delle sue cantine di qualità, che hanno fatto guadagnare al Comune valligiano il riconoscimento di Città del Vino. Fervono i preparativi per quello che è considerato l’evento dell’anno nella Valle del Savio, "Passi e parole di vino, primo evento della rassegna Savio Trail 2025". Una giornata dedicata a degustazioni, escursioni e vita all’aria aperta, sempre all’insegna del buon vino e della convivialità. E questo dopo il riuscitissimo masterclass con Francesco Falcone, tenutasi il 12 aprile scorso a Palazzo Dolcini.

Si potranno visitare, a piedi o in bicicletta, le prestigiose cantine di produzione mercatesi, (Cantina Braschi, Tenuta Casali, Podere Monte Paderno, Castello Montesasso, Tenuta Santa Lucia, Podere Vertaglia) indicate sulla mappa creata ad hoc. Sarà un’esperienza unica sentire profumi e sapori, ammirando i colori della vigna e della terra. Un piacere che coinvolge l’emozione di degustare un intero territorio in un calice.

"Dopo il successo della prima edizione, continuiamo a lavorare costantemente affinché Mercato Saraceno sia sempre più Città del Vino – puntualizza la sindaca Monica Rossi –, ringrazio per questo tutti gli organizzatori, le cantine e gli esercenti".

A partire dalle 10 fino alle 20 sarà attivo il punto d’accoglienza nel parcheggio della scuola media in via E. Fermi. Qui saranno in vendita e distribuzione i kit degustazione: il calice con apposita tasca, i ticket degustazione e mappa cartacea col percorso delle cantine. I kit si potranno pre-acquistare online e ritirare al punto d’accoglienza, oppure acquistare direttamente allo stesso punto d’accoglienza, al costo di 15 euro. Poi a piedi o in bicicletta, con l’aiuto della mappa, si raggiungeranno le cantine di Mercato Saraceno, pronte ad accogliere i visitatori dalle 10.30 fino alle 20.

Info.: 0547 356327, dal lunedì al sabato 9-13 e 14-17; alla domenica e festivi dalle 9 alle 15.

Edoardo Turci