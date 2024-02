"Difendere il diritto di manifestare"

"I manganelli con i ragazzi esprimono un fallimento: facciamo nostre le parole del Presidente Sergio Mattarella, che ha difeso il diritto degli studenti di Pisa di manifestare liberamente, esprimendo il proprio disappunto al Ministro degli Interni per i metodi utilizzati dalla polizia". Con queste parole interviene il circolo Pd Oltresavio, rivendicando il diritto di manifestare ed esprimere il proprio pensiero ed esprimendo solidarietà alle persone che hanno visto i loro diritti negati, anche in altre occasioni come l’maggio al dissidente russo Navalny. Il Pd annuncia su questo tema un incontro pubblico con l’on. Bakkali lunedí 11 marzo alle 20.45 presso la sede di viale Bovio.