Documenti falsi, arrestato pregiudicato di 50 anni

Un pluripregiudicato di 50 anni è stato arrestato dai carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia di Cesenatico. L’uomo accusato di violazione del divieto di reingresso sul territorio nazionale, emesso a seguito di espulsione disposta nel marzo 2022, aveva sul capo una misura adottata a titolo di sanzione alternativa alla detenzione, con divieto di rientrare sul territorio italiano per almeno dieci anni, ovvero non prima del 2032. Durante un controllo serale, il 50enne ha esibito un regolare passaporto rilasciato dalle autorità serbe, sul quale erano riportate generalità diverse da quelle con cui era stato espulso. I militari, però, insospettiti dall’atteggiamento e vista l’assenza di regolare permesso di soggiorno, hanno approfondito gli accertamenti, accompagnando il soggetto in caserma per procedere al foto segnalamento, dal quale è emersa la vera identità ed il provvedimento di espulsione. Il clandestino in sostanza aveva cambiato nome e cognome, ottenendo il passaporto con le nuove generalità ed era poi rientrato in Italia. Dalle verifiche è emerso inoltre che a carico del 50enne c’era un ordine di carcerazione emesso nel gennaio 2024 dal tribunale di Pesaro, perché era stato ondannato in via definitiva ad un cumulo di pena complessiva 4 anni e 6 mesi di reclusione, per una serie di furti commessi nelle province di Pesaro e Ravenna tra il 2016 ed il 2020.