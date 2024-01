Donnarumma spettacolo, Prestia non concede nulla

Pisseri 7: si fa trovare pronto sulle conclusioni di Guidi e Benedetti nel primo tempo e poi ancora per due volte su Selleri nella ripresa. Impedisce al Pontedera di mitigare la debacle.

Pieraccini 7: Puntuale dietro, di supporto ad Adamo sulla fascia. Forse dentro il suo tocco in area, ma arbitro e guardalinee non sono d’accordo. Ammonito, Toscano lo lascia negli spogliatoi nell’intervallo.

Piacentini 6,5: Dopo Ferrara altra prova di affidabilità.

Prestia 7: Dopo essere stato un turno a guardare ha voglia di spaccare il mondo e si vede. Non lascia mezza palla ai toscani anche quando il risultato è ormai in ghiaccio.

Silvestri 6,5: Salva su Lombardi in avvio di ripresa, meno presente in avanti rispetto al solito, ma dietro non sbaglia nulla.

Adamo 6,5: Quando decide di andare sul fondo lo fa e nessuno lo ferma.

De Rose 7,5: oltre al solito repertorio di recuperi e ripartenze, aggiunge al menu anche il lancio in profondità: Shpendi e Kargbo ringraziano. Esce tra gli applausi, tutti meritati.

Corazza 6: Gli manca il gol e si vede, ma quando entra i giochi sono fatti e palle buone per lui non ne arrivano.

Varone 7: tira la classica riga a centrocampo e dalla sua zona il Pontedera non trova varchi. Bene anche quando veste i panni del suggeritore

Francesconi 6,5: Entra con i toscani che provano spingere. Regge l’urto con la consueta freddezza

Donnarumma 8: Primo tempo da favola in cui sfoggia tutto il repertorio: sgroppate coast to coast, cross al bacio ed una bordata da fuori che sfiora l’incrocio. Sa sempre cosa fare e lo fa al meglio. Prezioso per la causa e Toscano giustamente lo preserva togliendolo dopo un’ora.

David 6,5: Piede vellutato, non sbaglia un appoggio.

Berti 6,5: Svaria su tutto il fronte offrendo sempre una giocata ai compagni. Quando esce De rose arretra sulla linea di centrocampo e dimostra che è un ruolo che può fare tranquillamente.

Kargbo 6: Sullo zero a zero si divora un gol a porta vuota, si rifà poco dopo con l’assist a Shpendi prima di siglare il poker bianconero. Alterna cose buone a tante scelte sbagliate.

Chiarello 6: Toscano lo toglie dalla ghiacciaia, lui risponde presente. Sfiora anche il gol.

Shpendi 8: Tre gol in mezz’ora, in area è praticamente una sentenza. Arricchisce la prestazione con un lavoro egregio di appoggio ai compagni da attaccante completo.

Andrea Baraghini