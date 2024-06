Drive-in per bambini con le auto di cartone

MarbreBlond DidArt APS apre l’estate in Piazza della Libertà, domani alle 19, con il primo appuntamento di un calendario di eventi gratuiti, finanziato tramite l’avviso "Youz Officina" della Regione. Grazie al progetto "MarbreTeam: la scuderia per giovani sognatori", MarbreBlond ha curato la formazione di una ventina di ragazze e ragazzi alla professionalizzazione in ambito culturale e pedagogico e saranno proprio tali "allievi" ad animare e gestire il "Drive-in a misura di bambino" che, coinvolgendo i piccoli a 360° gradi, offre loro e a tutta la famiglia un’occasione d’intrattenimento tra svago, creatività. L’associazione fondata nel 2021 dalla storica dell’arte Martina Fiuzzi e dalla pedagogista Brenda Casadei è titolare del format "MarbreBlond Kid’s Drive-in" che, "coniugando nella sua essenza l’approccio laboratoriale di Bruno Munari e la visione estetica di Jean Dubuffet, attraverso la MarbreCar (la macchinina automontante firmata MarbreBlond) permette al bambino di diventare al tempo stesso costruttore, artista e spettatore". Quindi domani, i piccoli partecipanti prima assemblano la propria automobilina di cartone, poi la trasformano in un’opera d’arte personalizzandola con i colori rosso e blu forniti, infine, dopo esservi saliti a bordo, assistono alla proiezione sotto le stelle del film d’animazione ‘Wonder Park’, e, al termine della serata, portano con sé la propria creazione. Weeldone Cils Social Food offrirà la possibilità di consumare la cena in formula pic-nic, mentre l’ape-truck della Gelateria Mascarpone delizierà il pubblico con il suo gelato. Saranno disponibili 100 macchinine, per bambini dai 3 ai 10 anni. La partecipazione è gratuita, fino a esaurimento posti. La prenotazione è obbligatoria, al numero Whatsapp 3759027573. Gli eventi si apriranno con la consegna dei kit MarbreCar, disponibili dalle 19 alle 20.30, mentre la proiezione dei film inizierà alle 21.

r.c.