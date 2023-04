Due alberghi in centro finiscono all’asta

Questa primavera vanno all’asta alcune aziende sulla riviera romagnola per dei provvedimenti del tribunale di Forlì-Cesena, tra le quali vi sono anche degli alberghi. A Gatteo Mare il 18 aprile scorso è andato all’asta l’Hotel Italia, un albergo a tre stelle situato in via Gramsci. A Cesenatico oggi sarà battuto al miglior offerente l’Hotel King in viale Edmondo De Amicis angolo via Giusti, nella zona di Cesenatico centro Boschetto. Si tratta di una struttura ricettiva in discreto stato di conservazione, che si sviluppa su cinque piani. A piano terra ci sono il soggiorno, un angolo bar, la sala tv, un ufficio, la sala da pranzo, una veranda, la cucina ed i servizi. Al primo, secondo e terzo piano ci sono invece 30 stanze (27 doppie e 3 singole), con bagno e balcone le doppie e con soltanto il bagno le singole. All’attico ci sono i ripostigli, un bagno e un locale macchine. La superficie commerciale è di 1.010 metri quadrati. La base d’asta parte da un milione e 36mila euro; in caso di più persone interessate, il rialzo minimo è di 5mila euro. È possibile presentare un’offerta al ribasso, ma di almeno 777mila euro.

Sempre oggi va all’asta anche la Pensione Graziana poco distante da viale De Amicis. Si tratta di un fabbricato ad uso ricettivo in discreto stato di conservazione, che si sviluppa per quattro piani, con al piano terra il soggiorno, la sala da pranzo, la zona bar, la cucina, camera del gestore, lavanderia, servizi igienici ed impianti. Al primo e secondo piano ci sono 16 camere da letto con relativi servizi e 2 camere da letto destinate al personale; al terzo piano ci sono vani ripostiglio e servizi igienici. La superficie è 667 metri quadrati. La base d’asta parte da 610mila euro, rialzo minimo a 5mila. Offerta al ribasso di almeno 457mila e 500 euro. Per i due hotel il delegato alla vendita è Silvia Deflorian ed il custode l’Ivg di Forlì.

Giacomo Mascellani