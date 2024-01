Due incendi in poche ore: auto in fiamme e rogo in una palazzina

Cesena, 16 gennaio 2024 – Due interventi per tre squadre dei Vigili del Fuoco. Questa mattina alle 13.40, un incendio è scoppiato in via Montefiore a Cesena e ha riguardato un'autovettura che ha preso fuoco dopo uno scontro con un'altra auto.

Sul posto è intervenuta una squadra del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Cesena e, una volta verificato che non ci fossero feriti, hanno spento l'incendio.

L'altro incendio si era verificato lunedì sera alle 20.50 a Mercato Saraceno. Due squadre dei Vigili dei Fuoco, una del distaccamento di Bagno di Romagna e una del Distaccamento di Cesena, sono intervenute in via Primo Maggio nel comune di Mercato Saraceno per un incendio divampato al piano terra di una palazzina.

Le squadre hanno operato per contenere e spegnere le fiamme, evacuando anche i fumi dallo stabile. Sul posto sono intervenuti pure i Carabinieri e nessuna persona è rimasta coinvolta ma il cane della famiglia è morto intossicato. La casa è stata dichiarata inagibile.