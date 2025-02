Dungeons & Dragons, una serata di festa

Sabato alla pizzeria ‘Il Portico’ si è tenuta la serata di premiazione del primo torneo di Dungeons & Dragons organizzato dall’associazione Romagna Esports che esattamente un anno fa ha compiuto un anno dalla nascita. L’evento è stato presentato a conclusione di un’avventura durata tre mesi partecipata da undici squadre di appassionati chiamate ad affrontarsi in sfide mozzafiato per aggiudicarsi il primo posto. Il torneo, iniziato a novembre, ha coinvolto 55 giocatori provenienti da Cesena, Forlì, Rimini, Ravenna e Firenze che si sono cimentati nello svolgimento della stessa avventura in sessioni singole, ideate e coordinate da un team di sette organizzatori dell’associazione. Dopo mesi di gioco intenso e momenti indimenticabili, la competizione si è conclusa a gennaio, lasciando spazio alla serata finale di celebrazione. Durante la premiazione, i vincitori sono stati accolti dagli applausi calorosi del pubblico, con premi assegnati ai migliori giocatori e alle squadre più meritevoli, in un clima di entusiasmo e convivialità.

"Questo torneo – commenta Alessandro Magnani, portavoce di Romagna Esports – è stato un viaggio straordinario, che ha dimostrato quanto la comunità locale sia appassionata ai giochi di ruolo. La partecipazione e l’entusiasmo ci spingono a guardare al futuro con ancora più ambizione, organizzando nuovi eventi per coinvolgere sempre più persone". ‘Romagna Esports’, con il patrocinio del Comune di Cesena, si pone l’obiettivo di diventare un centro di aggregazione per gli appassionati di giochi di ruolo e videogiochi competitivi. Forte del successo del torneo appena concluso, l’associazione ha in programma per il 2025 una serie di eventi pensati per promuovere la condivisione, l’inclusività e la passione per il gioco in tutte le sue forme. Tutti coloro che intendono prendere parte alle sfide proposte o alle attività in programma possono seguire i canali social dell’associazione.