E’ iniziato il corso per aspiranti operatori socio sanitari

E’ iniziato lunedì scorso il corso per aspiranti operatori socio sanitari (Oss) presso i locali messi a disposizione dal Comune di Mercato Saraceno in via della Liberazione 21/A. Si tratta di un corso autorizzato dalla Regione Emilia-Romagna con deliberazione n. 25012 del 20 novembre 2024) i cui partecipanti sono stati accolti dalla sindaca Monica Rossi, e dall’assessora ai servizi alle persone e alle famiglie, Giulia Paci, le quale hanno dato il loro benvenuto e augurato un buon proseguimento di percorso, allo stesso modo di Francesca Montanari e Matteo Lena di Techne, società formativa partecipata dal Comune di Cesena e di Forlì che gestisce il percorso in qualità di ente accreditato. Le trasformazioni socio-demografiche degli ultimi decenni caratterizzate dall’aumento della speranza di vita, al conseguente invecchiamento della popolazione, al miglioramento delle condizioni sociali, richiedono un adeguamento dei servizi socio-sanitari ed assistenziali.

I corsi di questa tipologia nel nostro territorio in media hanno un costo di 2.700 euro ma grazie al contributo economico e sostegno di Asp Cesena Valle Savio, Comuni di Sarsina, Bagno di Romagna, Mercato Saraceno e Sogliano, Unione dei Comuni Valle del Savio, Bcc Sarsina, cooperativa Il Cigno, è prevista una sensibile riduzione della quota di partecipazione. Il corso ha una durata di mille ore, con 450 ore di stage presso strutture sanitarie e socio-assistenziali. I corsi Oss raggiungono grandi risultati in termini di esiti occupazionali: il tasso di occupazione, a 6 mesi, per i partecipanti degli ultimi corsi organizzati da Techne è stato mediamente del 95%. Ancor più rilevante è il fatto che la maggior parte di loro sottoscrive un contratto di lavoro appena ottenuta la qualifica.

Edoardo Turci