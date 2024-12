Edoardo Pirini, 150 partite disputate con il Romagna Rfc

Edoardo Pirini ha raggiunto la cifra tonda delle 150 partite disputate con il Romagna Rfc in occasione del match con la Roma Olimpic. Un traguardo importante, festeggiato con una bella vittoria sul campo, che Pirini ha tagliato dopo 10 anni trascorsi con il Romagna Rfc, confermandosi uno dei punti fermi della prima linea romagnola. "In effetti 150 partite sono parecchie – ha commentato Pirini – è un bellissimo bagaglio che mi porto dietro fieramente e che spero di arricchire ancora. Per arrivarci sono serviti tanta costanza e impegno, per cui è davvero una grande soddisfazione aver raggiunto questo obiettivo. Ed è stato bello poter festeggiare con una vittoria, ottenuta con una squadra tosta come la Roma: abbiamo accusato a inizio anno il cambio di categoria rispetto alla scorsa stagione, ma dopo aver preso un po’ le misure ora stiamo ingranando". Dopo Donati e Sgarzi (rispettivamente 226 e 162 presenze), Pirini è il terzo dei Galletti ancora in attività a toccare le 150 partite e tra i giocatori di prima linea è secondo solo a Emanuele Cossu (223): "In squadra ormai abbiamo diversi centenari e questo credo che dia la misura del nostro progetto, di quello che ci contraddistingue: l’augurio è che il gruppo si allarghi ancora per dare continuità a quello che abbiamo costruito finora. Credo che stiamo andando in questa direzione, lo dimostrano i ragazzi più giovani entrati in rosa in questi ultime annate, veramente molto promettenti".