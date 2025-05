"Ero stato scelto per interpretare il ‘bullo’ nel film"

Per approfondire meglio il tema del bullismo abbiamo intervistato un alunno della classe 3ª B della scuola Sacro Cuore di Cesena, Edoardo Paganelli, che ha avuto l’opportunità di partecipare ad un provino per entrare a far parte del cast del film ‘Il ragazzo dai pantaloni rosa’.

Edoardo, perché hai voluto fare questo provino?

"L’agenzia con cui collaboro mi propone diversi provini, ma questo mi è stato molto a cuore perché il film affronta tematiche attuali e significative".

Quale personaggio avresti dovuto interpretare e ti immedesimi in esso?

"Ero stato selezionato per interpretare il bullo, però alla fine non sono stato ingaggiato perché non mi immedesimavo nel personaggio e non sono stato ritenuto ‘abbastanza bullo’!".

Hai parlato con qualcuno che ti poteva aiutare a capire meglio il fenomeno del bullismo per interpretarlo meglio?

"Diciamo che mi sono basato più sulle mie conoscenze".

Conosci il fenomeno del bullismo?

"Sì, lo conosco bene perché sia a scuola sia a casa mi hanno molto sensibilizzato su questo argomento".

Sei mai stato vittima o hai assistito ad un atto di bullismo? "No personalmente, però ho sempre cercato di aiutare chi fosse in difficoltà e mi sono messo dalla parte della vittima".

Lucrezia Bini, Francesca Maria Nasponi, Giulia Sintuzzi, Sofia Gollinucci delle classi 3ª A e 3ª B,

scuola Sacro Cuore