Escursione nottura nella foresta

Sono aperte le iscrizioni per partecipare alla escursione a piedi, che si terrà fra il giorno e la notte, in calendario sabato 13 aprile 2024, promossa da Esploramontagne di Via fiorentina, 30, a Bagno di Romagna.

Una escursione che porterà i camminatori in giro per le nostre foreste, dove gli alberi sono così alti che paiono toccare il cielo. Il ritrovo è in programma alle ore 14 presso il Girovago a Bagno di Romagna, per dare poi il via all’escursione partendo da Cancellino, località situata nel Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi.

Per chi volesse ricevere ultieriori informazioni, contattare Esploramontagne Pier Luigi Ricci, guida ambientale escursionistica (339/7794029).