Esonerato Bernacci, Gambettola al vice Angeli

Marco Bernacci era diventato allenatore del Gambettola a gennaio 2022 quando fu esonerato Federico Freschi a causa di una brutta sconfitta subita a Verucchio. Da quel momento il Gambettola ha conosciuto il momento più brillante della sua storia. Sotto la guida tecnica dell’ex attaccante del Cesena e dell’Ascoli sono arrivati gli spareggi in promozione il primo anno, battuti il Misano prima e il Torconca poi, la seconda stagione, sempre in promozione è stata quella del lungo testa a testa con la Sampierana e della salita in Eccellenza, mai successo prima al Gambettola. La prima stagione nella nuova categoria è culminata nella finale di coppa regionale, persa contro il Terre di Castelli, e il quarto posto in campionato. Questa stagione era iniziata col Gambettola che assieme a Mezzolara e Russi veniva indicato fra le favorite per la vittoria, a febbraio i verdi in finale per la seconda volta in coppa si sono imposti sul Nibbiano e Valtidone, da quel momento però una stagione caratterizzata da troppi infortuni, squalifiche e cambiamenti nella rosa ha preso la piega più sbagliata. Adesso il Gambettola dopo quattro sconfitte di fila ha solo tre punti di vantaggio sulla zona playout e per questo si è arrivati all’esonero di Marco Bernacci. Una decisione che ha lo scopo di imporre una svolta in vista delle ultime cinque giornate per scuotere una squadra che appare troppo spenta. La scelta dei fratelli Vincenzo e Calogero Butticè, copresidenti del Gambettola è quella di affidarsi alla guida di Filippo Angeli, che di Bernacci era il secondo che si avvarrà della collaborazione di Massimo Bonazza, preparatore dei portieri. Domenica prossima il Gambettola è atteso da una complicata trasferta sul campo del Massa Lombarda che segue i verdi a due punti di distanza.

Roberto Daltri