"Fare un centro polivalente al mercato coperto"

L’associazione per un foro popolare, presieduta da Graziella Zuffi, che da tempo opera nel mercato coperto per restituirlo alla cittadinanza con la collaborazione dei gruppi di volontariato attraverso attività socializzanti, ha proposto all’amministrazione comunale di unificare le esigenze di spazio per anziani, giovani e bambini, con la struttura di un centro polivalente, realizzabile attraverso gli spazi ancora sfitti del Foro. Si tratta degli spazi gestiti da Cia Conad.

"L’associazione – prosegue l’associazione – ha già promosso attività di animazione al Foro, realizzate da validi animatori di quartiere, che operano a Cesena con l’obiettivo di garantire ad anziani, giovani, bambini, non tanto la gestione del loro tempo, quanto l’espressione di una loro cultura da ascoltare, per considerarne la ricchezza per tutti. L’associazione è in attesa pertanto di un incontro collaborativo con l’amministrazione comunale, con chi rappresenta la gestione economica del Foro, con i cittadini e le cittadine che vogliono, con interesse civico, essere presenti".