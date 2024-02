"Ferraro si dimetta dal Quartiere"

"Antimo Ferraro fino a sabato era un membro di Cesena Siamo Noi e, sotto quelle insegne, è stato eletto vice presidente del quartiere al Mare – scrive Alberto Scarpellini membro del direttivo di Cambiamo e consigliere del quartiere al Mare – Abbiamo appreso che Ferraro è uscito ufficialmente dal gruppo di Cesena Siamo Noi e, anche se le ragioni di questo atto politico non ci riguardano, è evidente che il cambio di scenario faccia decadere, con effetto immediato, il senso di quell’accordo siglato a suo tempo dalle minoranze. Pertanto, ci auguriamo che, in serena coerenza con le sue azioni, il signor Ferraro entro mercoledì (giorno della prossima convocazione del consiglio di Quartiere) rassegni formalmente le dimissioni da vice presidente. In caso contrario, toccherà a noi richiederle, ma siamo sicuri che in base ad un’etica politica che non ammette equivoci ne’ ambiguità non ce ne sarà bisogno".