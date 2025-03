Festa per i diritti delle donne. Se ne parla tra sport e flash mob

La Festa della Donna viene celebrata a Cesena con un articolato programma di iniziative. "La straordinarietà delle tantissime iniziative del ‘Marzo delle donneə’ – commenta l’assessora ai diritti delle differenze Giorgia Macrelli – la si deve a un gruppo di lavoro molto ampio che nel corso di tutto l’anno si confronta per sviluppare iniziative, azioni e momenti di incontro incentrati sulla promozione della parità di genere e sui diritti delle donne. Si tratta delle associazioni che compongono il ‘Forum sui Generis’, da sempre molto attive sul nostro territorio e che per questo ringrazio a nome dell’Amministrazione comunale e della città. Ogni iniziativa costruisce consapevolezza collettiva, ribadendo che i diritti non sono una torta e c’è ancora tanta strada da fare tutte e tutti insieme per contrastare le diseguaglianze. Ne parliamo attraverso lo sport, la salute, la maternità, il lavoro, l’arte, il teatro e la letteratura in una prospettiva intersezionale, che mette a sistema le tante variabili per aiutarci a capire l’origine della disparità e come colmarla".

La giornata di sabato 8 marzo avrà inizio alle ore 9 al Centro donna Centro Antiviolenza di Cesena (via Aldini, 26) dove le operatrici accoglieranno i cittadini illustrando loro le azioni intraprese in questi anni, le progettualità in corso e tutti i servizi attivi sul territorio. Dalle 9,30, fino alle ore 11.30, negli spazi di WellDone Cils Social Food (piazza della Libertà, 4) sarà proposto ‘La ruota delle donne, tra donne, per le donne’, laboratorio esperienziale condotto dalla psicologa Maria Giovanna Bonasso (partecipazione gratuita, iscrizioni e informazioni al 333 1398469). Sempre dalle 9.30, alle 12.30, al parco Marzocchi (via Cerchia delle Vigne) si terrà ‘Together Women of Actions’, sport, divertimento e momenti di confronto a cura dell’Associazione Donne Camerunesi di Cesena.

Alle ore 15 da piazza Bufalini partirà la camminata solidale ‘Wir Cammina’, a cura di Woman in Run Asd Cesena. Nella Mediateca della Malatestiana invece, dalle ore 15.30 alle ore 19, un pomeriggio di giochi da tavolo al femminile, ideati da autrici contemporanee. Alle 16 in piazza del Popolo il flash mob canoro ‘Voci senza paura’. Il pomeriggio si concluderà all’insegna dell’arte e della creatività alle ore 16 in pinacoteca comunale (via Aldini, 26) con un laboratorio esperienziale ‘Svela la tua opera d’arte’ a cura di Caterina Criscione, Gestalt Counsellor, per dialogare con il femminile attraverso le immagini e la poesia (partecipazione gratuita con prenotazione allo 0547 610892 oppure a prenotazioni@comune.cesena.fc.it ).