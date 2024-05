Finale di stagione a Villa Torlonia

Sul palco di Villa Torlonia Teatro a San Mauro Pascoli oggi alle 21, in chiusura della rassegna Pieno di Voci, Enrica Tesio porta in scena in "Mens scema in corpore sano": confessioni di una bambina degli anni Ottanta, ragazza degli anni Novanta e oggi adulta suo malgrado. Un reading tristallegro per condividere le proprie sconfort zone e sorridere insieme. Enrica Tesio ha esordito per Mondadori nel 2015 con La verità, vi spiego, sull’amore, dal quale è stato tratto un film per la regia di Max Croci. Per Giunti ha pubblicato la raccolta Filastorta d’amore: Rime fragili per donne resistenti, per Bompiani Dodici ricordi e un segreto (2017) e Tutta la stanchezza del mondo (2022), da cui è nato uno spettacolo con Andrea Mirò. I sorrisi non fanno rumore diventerà presto un film.