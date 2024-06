Firma telematica,. Toscano rescinde e va a Catania

Il vice Michele Napoli, ieri, era a Cesena a preparare gli scatoloni. Domenico Toscano e il suo staff stanno già liberando gli appartamenti in Romagna per traslocare in Sicilia.

Toscano è già a Catania e da lì ha firmato in via telematica la risoluzione di contratto con il Cavalluccio per poter poi diventare ufficialmente l’allenatore del club etneo.

Domenico Toscano ha già incontrato la dirigenza del Catania a cui si legherà per i prossimi due anni, più un terzo in caso di promozione in B, praticamente lo stesso contratto siglato a Cesena nel 2022 in virtù del quale, con la promozione in B, è scattato il prolungamento fino al 2025.

Nell’accordo raggiunto con il ds Fabio Artico per l’interruzione del rapporto c’è dentro anche una buona uscita concordata in una cifra attorno ai 70mila euro. Cala quindi definitivamente il sipario sull’era Toscano, lascia i colori bianconeri dopo una stagione trionfale fatta di numeri record e, soprattutto, della promozione in B, tanto attesa dalla tifoseria cesenate.

Senza dimenticare poi la Supercoppa di C conquistata nell’appendice al campionato, la classica ciliegina su una torta già parecchio succulenta.

L’arrivo di Toscano a Catania è stato accolto con un comprensibile entusiasmo. Entusiasmo che trapelava già da giorni quando ancora non c’era l’accordo tra le parti.

I supporter siciliani già sognano una stagione da protagonisti e soprattutto che Toscano possa ripetere ai piedi dell’Etna quanto realizzato non solo a Cesena ma, in precedenza, anche a Terni, Novara e Reggio Calabria.

Andrea Baraghini