Fiumicinese Fait Adriatica, un anno di successi

Il 2024 è stato un anno d’oro per la squadra Allievi di ciclismo della Polisportiva Fiumicinese Fait Adriatica di Savignano, che da oltre trent’anni è un punto di riferimento della categoria a livello regionale e nazionale. La squadra guidata dal tecnico savignanese Gianluca Maffi che si è avvalso della collaborazione tecnica di Massimiliano Monti, ha ottenuto prestigiosi successi conquistando la quinta piazza a livello nazionale nella classifica per team. Dice Gianluca Maffi: "Il 2024 è stato un anno super. Sono in Fiumicinese da qualche anno e aggiungiamo sempre un tassello per fare le cose per bene e al meglio. Il mio lavoro è molto impostato sul concetto di squadra e sulla multidisciplinarità: strada, pista e cronometro sono le tre componenti che non tralasciamo mai. L’obiettivo è tenere sempre motivati tutti i ragazzi, ciascuno per le proprie possibilità, cercando di non lasciare indietro nessuno e di farli crescere tutti e prepararli per le categorie superiori. Siamo una scuola di ciclismo da tantissimi anni e siamo, con orgoglio, un punto di riferimento per il movimento nazionale giovanile". La squadra era formata da ben diciassette Allievi, con dieci secondo anno e sette primo anno. La ’stella del 2024’ è stata Matteo Ghirelli che si è aggiudicato il titolo tricolore velocità in pista in Sicilia. Poi Luca Fabbri (nella foto), di Sant’Angelo di Gatteo, si è aggiudicato il campionato italiano su strada ed è giunto settimo alla prova tricolore su strada, inanellando una serie di vittorie e piazzamenti di assoluto prestigio. Giacomo Campidelli di Fiumicino è stata la sorpresa dell’anno con tre vittorie su strada. Altre vittorie sono arrivate per merito dello scalatore Michele Pio Cacchio e di Nicola Miraglia. Gli altri protagonisti Andrea De Carli, Guido Barbieri, Francesco Prunestì, Alessandro Ruffilli, Alessando Monti, Michele Berardi, Gioele Tentoni, Riccardo Anelli, Leonardo Zamagni, Tomas Marconi, Edoardo Mini, Rocco D’Ambrosio. La Polisportiva Fiumicinese Fait Adriatica si appresta a festeggiare il sessantesimo compleanno e conferma anche per il 2025 il proprio impegno ai massimi livelli".