Gambettola tra ’prime’ e memoria

Prime internazionali e nazionali per la nuova stagione del teatro Comunale di Gambettola. Marta Cuscunà, Maria Pia Timo, Camillo Grassi, Gabriele Ciaccia, Yoko Yamada, Morrigan’s Wake, Sergio Diotti, Luca Radaelli, Walter Broggini, Emanuela Dall’Aglio, Silvia Civilla, Consuelo Ghiretti, Andrea Monticelli, Matteo Cavezzali e Famiglie a Teatro, Arlecchino e Pulcinella vanno a scuola, Il Bosco fra le righe, Teatro e Salute. Alla presentazione del cartellone è intervenuta la sindaca Letizia Bisacchi e l’assessora alla cultura Serena Zavalloni, quest’ultima sottolinea la validità della gestione del Teatro comunale di Gambettola, rinnovata con bando pubblico al Teatro del Drago: "I risultati ci sono e c’erano già anche prima del bando, i gambettolesi partecipano e sono coinvolti, negli spettacoli abbiamo un buon riscontro di pubblico anzi il più delle volte c’è il tutto esaurito per cui siamo pienamente soddisfatti". "La stagione 20232024 – ha spiegato Roberta Colombo, direttrice artistica della Compagnia Il Teatro del Drago – è un omaggio alla memoria, seguendo il pensiero platonico del sapere come reminiscenza, un modo per accorciare le distanze fra il se e l’altro da se, nella visione di una comunità, pensante, critica, dinamica, politica e vitale". Si apre il sipario il 21 ottobre alle 18 con la prima nazionale dello spettacolo I tre desideri, coproduzione Kinder- und Jugendtheater Speyer e Teatro del Drago. Tra gli appuntamenti del mese di novembre: la prima nazionale dello spettacolo Il Condor (tre repliche 10-11-12 novembre) con l’attore gambettolese Camillo Grassi. Due gli appuntamenti per Natale Insieme, entrambi con al centro la musica, per dare valore alla memoria collettiva racchiusa in canti antichi e ricchi di storia: il 21 dicembre sarà dedicato al concerto di Natale della Scuola di musica popolare di Forlimpopoli, mentre ai Morrigan’s Wake, storica formazione attiva dagli anni ’80, sarà affidato il compito di aprire l’anno 2024 con il concerto di musica folk irlandese Grace (1 gennaio 2024 ore 18) E ancora: il compleanno di Federico Fellini, domenica 21 gennaio 2024 (ore 18), con protagonista il Fulesta Sergio Diotti, in una festa di ricordi degli ultimi trenta anni. Non mancherà la consueta collaborazione con Ater e Teatro e Salute mentale, progetto promosso dalla Regione Emilia Romagna, che vedrà la Compagnia Integrata Exit esibirsi con Quel luogo dentro di noi. Al calendario per adulti, si affianca inoltre una programmazione pomeridiana dedicata al pubblico delle famiglie e un calendario di spettacoli in mattinèe, rivolto al mondo della scuola per un totale di 21 repliche. Il cartellone prevede seminari, talk e gli incontri de Il Bosco tra le righe.

Vincenzo D’Altri