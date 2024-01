Gatteo, i conti della Polizia locale: "Nel 2023 mille verbali in più"

Una pattuglia della Polizia Locale di Gatteo sabato scorso a Sant’Angelo, in via Allende, ha fermato un cittadino extracomunitario privo di patente, mai conseguita, che conduceva un veicolo privo di assicurazione. Hanno proceduto alla sanzione di circa 6.000 euro, al fermo ed al sequestro del veicolo. Sempre nel corso della giornata di sabato è stato, inoltre, fermato un automobilista alla guida di un veicolo con revisione scaduta da ben 12 anni. Si tratta solo di due tra le molteplici attività svolte ogni giorno sul territorio comunale dal Comando di Gatteo, che ha funzioni di polizia locale, giudiziaria e stradale e funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza. Poi i dati dell’anno appena concluso. Nel 2023 mille verbali in più del 2022 per violazione al codice della strada. Nel 2023 i verbali per violazioni al Codice della strada sono stati 2.766 rispetto ai 1.687 del 2022, 1.019 le multe per divieto di sosta, 818 per violazione dei limiti di velocità, 145 per mancato uso della cintura di sicurezza. Le multe per utilizzo del telefono alla guida sono state 192, un dato rilevante perché, pur riferito solo agli ultimi quattro mesi, è in netta crescita, contro le 35 del 2022. Il contrasto a questa violazione ha visto la comandante Elena Pieri, impegnata nel promuovere una campagna di prevenzione, iniziata nel periodo estivo con l’evento "Guido e basta", promosso dalla Regione a tutela della sicurezza stradale e proseguita poi con l’organizzazione di un servizio mirato a contrastare l’uso del telefonino alla guida. La Polizia Locale di Gatteo ha, inoltre, rilevato 41 sinistri stradali, 500 controlli anagrafici di residenza e pratiche di effettiva convivenza, 42 notifiche e ritiro patenti, 24 atti di Polizia Giudiziaria, 22 verbali per violazioni ambientali e 22 sequestri per abusivismo in spiaggia. Il servizio di Polizia Locale di Gatteo fa due turni nel periodo invernale e tre in estate, quest’anno proseguito anche durante il mese di ottobre. Una pattuglia al mattino e una al pomeriggio. L’ufficio di Polizia Locale di Gatteo è sempre aperto al pubblico, tutti i giorni della settimana. Qualora gli operatori fossero tutti impegnati in servizi esterni, è possibile contattare il numero 0541 932530. Per situazioni che necessitano di un’analisi più approfondita, la comandante riceve su appuntamento.

Dice il sindaco Roberto Pari: "Sono molto soddisfatto dei risultati ottenuti e dell’impegno profuso da tutti gli agenti e in primis della comandante Elena Pieri. Considero la Polizia Locale un settore strategico dell’Amministrazione per cui il nostro impegno è rivolto all’incremento dell’organico". Ha aggiunto l’assessore alla Polizia Locale Gianluca Vincenzi: "Questo primo anno e mezzo di attività fa emergere, oltre al buon livello di servizio raggiunto, il risultato non trascurabile di aver ottenuto un risparmio sul costo complessivo rispetto a quando la stessa in Unione. Come obiettivo ora abbiamo l’implementazione del turno notturno estendendolo anche al periodo invernale".