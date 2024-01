Giochi di ruolo alla sala Gaming

Appuntamento domani alle 15 nella Mediateca della Biblioteca Malatestiana con ’Malatestiana Gaming. Si fa in tre!’, l’iniziativa dedicata al gaming, ai giochi da tavolo e al gioco di ruolo. Tre le proposte ludiche: il circolo di Paul Morphy sarà presente con gli scacchi, le volontarie di Arci Servizio Civile saranno a disposizione per accompagnare gli utenti nel mondo dei giochi da tavolo a tema natura come Beez, Cascadia, Draftosaurus, e i Master della Gilda del Leone Rosso presenteranno quattro diversi giochi di ruolo.

Tutti gli interessati possono prenotare un posto per partecipare a uno dei seguenti giochi: ’Vaesen: un racconto d’inverno’, ’Old school essentials: dal tramonto all’alba’, ’Durf: il covo dell’alchimista’. ’Prima vennero’. La Biblioteca Malatestiana inoltre mette a disposizione la ricca collezione di giochi da tavolo per tutte le età e videogiochi per tutte le principali piattaforme di gioco (PS5 e PS4, X-Box, Nintendo Switch).

L’intento è di favorire momenti associativi e aggregativi. È possibile prendere a prestito giochi da tavolo e videogiochi.

Per informazioni e per prenotarsi: didatticamalatestiana@comune.cesena.fc.it oppure whatsapp 3661430062.