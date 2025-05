Gita a Bologna per i pensionati Anap tra San Luca e la casa di Lucio Dalla

Iniziative formative e culturali, giornate di svago all’insegna dell’arte e del piacere della socializzazione. L’annata associativa di Anap, l’associazione dei pensionati Confartigianato che conta nel cesenate oltre tremila associati ed è presieduta da Ivano Scarpellini e coordinata da Cristiana Suzzi, è anche quest’anno molto intensa, anche con corsi sull’uso dello smartphone e di familiarizzazione tecnologica. Si è di recente tenuta anche la gita sociale un appuntamento a cui i soci sono molto legati perchè cementa l’untà fra di loro.

"È stata veramente una giornata all’insegna della scoperta, della convivialità e dell’identità culturale emiliano-romagnola – rimarca il presidente Scarpellini – che abbiamo vissuto insieme ai soci di Anap Rimini e Forlì, protagonisti di una uscita molto partecipata a Bologna, organizzata per promuovere il benessere, la socialità e la conoscenza del territorio. I partecipanti sono stati protagonisti di una salita panoramica in trenino fino al santuario della Madonna di San Luca, uno dei luoghi più iconici e anche spiritualmente significativi della città. Da lì, si è proseguito con una visita guidata alla casa di Lucio Dalla, un’occasione emozionante per ripercorrere la vita e la carriera del celebre artista bolognese, tra musica, aneddoti e memorie che hanno segnato la storia della canzone italiana coinvolgendo tutti i partecipanti".