’Gullit’ stasera sbarca a Savignano

Gullit oggi sbarca a Savignano sul Rubicone, dove il giornalista Francesco Zani presenta il suo romanzo "Parlami", in cui racconta vicende di rapporti umani, contrasti interni e dinamiche familiari, ambientate proprio nella sua città. L’appuntamento è questa sera, alle 20.45, nella Sala Galeffi in piazza Borghesi, per la rassegna di incontri con l’autore patrocinata dal Comune di Savignano. Nel libro di Zani ci sono la riviera adriatica, il mare e la spiaggia di Cesenatico negli anni Novanta, descritta in tutte le sue contraddizioni, seguendo la vicenda di un ragazzo che vive i suoi alti e bassi. Il protagonista si chiama Alessandro, ma tutti lo conoscono come Gullit, soprannome che il fratello maggiore ha sognato per lui da prima che nascesse. I loro genitori sono i proprietari del Bagno Beatles di Cesenatico, un luogo di sole caldo e di vacanze d’estate e di grigiore e solitudine d’inverno. In questa alternanza di stagioni il padre lavora sodo per incrementare gli affari, mentre la madre cerca di stabilizzare il proprio umore bevendo e Gullit cresce silenzioso, chiuso in un mondo con regole tutte sue, dove il ragazzo riesce a dialogare solo con il fratello. Mentre la fortuna del Beatles cresce e attira sempre più lavoro, il padre entra in un giro di affari poco limpido che fa leva sui bisogni disperati dei giovani immigrati; una realtà sotterranea che colpisce il buon cuore di Gullit e lo spinge per la prima volta al di fuori di sé per aiutare gli altri, innescando una serie di conseguenze imprevedibili e drammatiche. In questo romanzo ci sono dunque un padre burbero che dedica tutto se stesso all’attività di famiglia, una madre amorevole troppo spesso smarrita nei propri pensieri e due fratelli che crescono in mezzo a parole non dette e a gesti che invece esprimono tutto. È una famiglia normale, cambiata per sempre dall’arrivo di un figlio speciale.

Giacomo Mascellani