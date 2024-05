I campionati mondiali a Cesenatico

A Cesenatico si disputeranno i Campionati Mondiali di Beach Tennis. La grande manifestazione organizzata dalla Federazione internazionale di tennis (Itf), si svolgerà dal 2 all’8 settembre, portando in spiaggia centinaia di atleti e migliaia fra tifosi e appassionati di questo sport. L’evento è allestito con la collaborazione della Federazione italiana tennis e padel (Fitp), grazie al lavoro della regione Emilia-Romagna che prosegue una grande tradizione, visto che questo evento si svolge in Italia dal 2013. L’Itf Beach Tennis World Championship è la più importante competizione nel mondo del beach tennis e attira sui campi i migliori atleti di tutto il mondo, per questo spettacolo che si svolgerà sulla spiaggia di piazza Andrea Costa. Oltre al doppio maschile e al doppio femminile, questo grande evento offre la possibilità di competere a svariate categorie di atleti tra cui ragazze e ragazzi under 18 e doppio misto.