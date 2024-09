I ’piccoli’ verso le Regionali. Pri e Popolari per Cesena preparano i loro candidati

Verso la Regionali, ciascuno con il proprio passo. I grandi sono partiti, con il Partito Democratico che ha già scelto i candidati cesenati per le Regionali, e il centrodestra che sta individuando i profili giusti da mettere in campo per la competizione elettorale del 17 e 18 novembre.

Anche i piccoli si trovano ad avviare le manovre per appostarsi a sostegno dei due candidati ed eventualmente presentare propri candidati in liste che debbono essere allestite entro la fine di settembre.

In consiglio comunale a Cesena, fra maggioranza e opposizione, sono rappresentate una decina di forze politiche che, a seconda della propria collocazione nell’alleanza di centrosinistra e di centrodestra sosterranno la candidatura di Michele de Pascale (Pd) o Elena Ugolini (candidata civica con il sostegno del centrodestra).

Italia Viva non ha rappresentanti in consiglio comunale ma era alleata con Cesena Siamo Noi e Cambiamo per le comunali, e ha fatto la scelta d fare la lista insieme ai radicali e di sostenere il candidato di centrosinistra de Pascale. Anche gli altri stanno riemergendo dal sopore agostano.

""La riflessione partirà in questi giorni su come ci apposteremo – afferma l’assessore Luca Ferrini del Partito Repubblicano – e sono convinto che sosterremo Michele de Pascale. Vedremo se proseguire l’intesa che c’è stata con Azione in trascorse tornate elettorali e presenteremo candidati nostri".

Marco Giangrandi è il capogruppo consiliare di Cesena Siamo Noi: "Non abbiamo ancora discusso sulla Regionali, in precedenti elezioni il movimento ha lasciato la libertà di voto in base alla propria coscienza. Si tratterà di comprendere bene l’offerta politica dei candidati e lavoreremo a questo scopo".

"Il nostro obiettivo - afferma Gilberto Zoffoli dei Popolari per Cesena in giunta con il sindaco Lattuca – è quello di giocare un ruolo propositivo nell’ambito di una grande alleanza civica provinciale che vogliamo creare a sostegno di de Pascale, in cui tutte le forze aderenti possano giocare un ruolo significativo anche portando punti programmatici di rilievo, come vogliamo fare noi, ad esempio sula sanità e sulla provincia Romagna. In questa logica è nostra intenzione presentare nostri candidati".