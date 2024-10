Il doppio ex ’Tatantka’ torna in città. Hubner riabbraccia i suoi tifosi

"Eh Dario Hubner facci un gol...". Inizio anni Novanta, che tempi. E che brividi, con lo stadio Manuzzi che impazziva per il ‘Bisonte’, capace di imperversare per il campo segnando gol a raffica, 74 per la precisione, distribuiti tra il 1992 e il 1997, anno in cui lasciò la Romagna per trasferirsi - guarda un po’ - a Brescia, la squadra che oggi arriverà all’Orogel Stadium e con la quale peraltro il popolo del Cavalluccio è gemellato. Una combinazione che non è sfuggita a Bkt, sponsor della serie B, che ha voluto puntare su ‘Tatantka’ per l’evento in programma oggi prima del match e pensato per avvicinare i campioni ai loro tifosi in un contesto inedito. In effetti Bkt ha deciso di invitare per ogni città e squadra del campionato cadetto, un ex calciatore che ha fatto la storia del club e che si è contraddistinto per l’attaccamento ai suoi colori. La carovana è partita dall’Emilia Romagna, con Reggio come prima tappa, seguita da Cesena. Poi arriveranno Modena e Sassuolo. Oggi è dunque il turno della città romagnola che avrà l’occasione di riabbracciare Dario Hubner nel corso di un appuntamento in programma prima del fischio di inizio della gara e pensato per fare in modo che i sostenitori di entrambi i club abbiano l’occasione di incontrare l’ex bandiera avendo poi tutto il tempo per trasferirsi allo stadio. Lo storico attaccante sarà infatti presente in piazza della Libertà, dalle 11.15 alle 12.15: un’ora che trascorrerà firmando e regalando i palloni griffati Bkt e mettendosi a disposizione per le immancabili foto ricordo. "E’ un momento speciale – si legge nella nota diffusa da Bkt – per tutti i sostenitori del Cesena Fc e del Brescia Calcio che avranno la possibilità di festeggiare lo storico gemellaggio tra le due tifoserie e, soprattutto, di incontrare un doppio ex che ha scritto pagine importanti con entrambe le maglie.

Le iniziative, realizzate in collaborazione con la Lega Nazionale Professionisti B e insieme a Havas Play, però non si fermano qui. Ai tornelli di ingresso dello stadio, saranno infatti consegnati migliaia di gadget e durante l’intervallo si svolgerà la ‘Bkt Football Truck Challenge’ che coinvolgerà due tifosi bianconeri in una gara di velocità con il Bkt Football Truck, il modellino telecomandato diventato ormai celebre come porta-pallone ufficiale della Serie B. Non è certamente la prima volta che Dario Hubner torna in città da protagonista: tra tutti i trascorsi spicca quello del 7 aprile 2019, data in cui, in occasione della sfida di serie D tra Cesena e Montegiorgio, il ‘Bisonte’ venne premiato dall’allora presidente Corrado Augusto Patrignani col riconoscimento di ‘Leggenda bianconera’.

Luca Ravaglia