Il Giubileo in alto Savio fa tappa a Sant’Alberico

Proseguono, per l’Anno Santo 2025, le visite guidate nei luoghi sacri della Vallata del Savio. In quest’anno giubilare, la "DMC-Destination Management Company- I percorsi del Savio", che promuove il turismo di Vallata, organizza visite guidate per offrire a visitatori e appassionati un vero e proprio viaggio spirituale nel cuore della Romagna, tra chiese giubilari, antiche pievi di Mercato Saraceno, la basilica benedettina di Santa Maria del Monte a Cesena, l’Eremo di Sant’Alberico di Capanne di Verghereto, il Santuario di Corzano e le chiese di San Piero in Bagno, e altri luoghi di interesse turistico e religioso, in un calendario di appuntamenti fino al mese di ottobre.

La prossima data in programma è per domenica con una escursione per tutti, immersa nella bellezza dei faggi del monte Fumaiolo, da Balze di Verghereto fino all’eremo di S.Alberico, una delle mete più note della spiritualità tosco-romagnola. Chiesa Giubilare 2025, questo luogo sacro di solitudine e silenzio, custodito da un eremita, ci ricorda ancora oggi la sua alta vocazione all’ospitalità dei pellegrini in transito verso Roma e la possibilità di rigenerare corpo e spirito in mezzo alla natura incontaminata.

La partenza è prevista alle 9, con ritrovo 15 minuti prima, a Balze, in Piazza XVII Luglio. La camminata, accompagnata da una guida ambientale escursionistica, dura circa tre ore, inclusa la visita guidata all’eremo di S.Alberico, per un percorso di circa 6 chilometri. La quota per partecipare a ciascuna escursione guidata è di 15 euro a persona, con gratuità per i bambini fino a 6 anni. Per Info.: Ufficio IAT Cesena (0547/356327).

