"Il governo non ascolta i lavoratori"

Replica dei sindacati alle parole della Lega dopo la manifestazione di venerdì in piazza del Popolo. "Alla Lega forse fa male vedere una piazza piena come non si vedeva da tempo – scrivono Maria Giorgini della Cgil e Paolo Manzelli della Uil – A riempire questa piazza non sono state le proteste ma le proposte che Cgil e Uil hanno presentato al governo anche con pittaforme unitarie e rivendicato ancora oggi. Servono misure vere per superare quella Legge Fornero che a parole la Lega aveva promesso di cancellare e che invece oggi ne esce rafforzata peggiorando le condizioni per l’uscita pensionistica. Mancano misure vere sul lavoro mentre sono del tutto assenti misure sulla sicurezza dei lavoratori e misure sostegno della sanità pubblica e della scuola. Una finanziaria che non risponde all’emergenza salariale di redditi e pensioni falcidiati all’inflazione. In quella piazza non si faceva politica ma si coltivava una idea di società diversa, inclusiva e incentrata sui bisogni delle persone che questo governo dovrebbe ascoltare".