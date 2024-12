Impianto agrivoltaico allo stabilimento Orogel

Il Gruppo Hera si è aggiudicato 9,4 milioni di euro di contributi Pnrr utili a finanziare due progetti avanguardistici finalizzati allo sviluppo di sistemi agrivoltaici. Nello specifico, 6,6 milioni di questi sono destinati al progetto di Hera per la realizzazione di un Energy Park a Faenza (Ra), mentre i rimanenti 2,8 milioni finiranno nel progetto cesenate di Horowatt, startup di energia rinnovabile nata dalla coesione tra la società cooperativa agricola Orogel e la multiutility.

Grazie a questi contributi il Gruppo può così rafforzare gli investimenti nel settore delle energie sostenibili, favorendo così il processo di transizione energetica e di decarbonizzazione a cui Hera si sta dedicando.

L’iniziativa in questione è inserita nel Piano di transizione climatica di Hera, che ha come obiettivo quello di raggiungere emissioni Net Zero entro l’anno 2050.

Horowatt consiste in un progetto all’avanguardia indirizzato allo sviluppo di sistemi agrivoltaici avanzati, che fornirà un contributo significativo all’evoluzione energetica in Emilia-Romagna.

L’idea è quella di realizzare nello stabilimento cesenate del Gruppo Orogel un impianto agrivoltaico che sarà in grado di produrre annualmente circa 8 GWh, energia equivalente all’80% di quella consumata ogni anno dagli stessi stabilimenti della cooperativa agricola.

L’impianto porterà ad un risparmio considerevole stimato di circa 2.200 tonnellate di anidride carbonica emessa, e ha come ulteriore scopo quello di permettere la coesistenza tra la tecnologia agrivoltaica e le coltivazioni agricole, senza consumare terreno e agevolando la protezione delle coltivazioni dalle temperature eccessive.

La realizzazione dell’intervento dell’impianto agrivoltaico, è prevista per il 2025 inoltrato.

Giacomo Lippi