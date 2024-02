Imprese, faccia a faccia col sindaco: "Connessione internet assente"

Mancanza di una linea Internet efficace con seri disagi per imprese e famiglie, trasporti scolastici e in generale pubblici carenti, iter burocratici troppo complessi e non a misura di piccole imprese, difficoltà a smaltire rifiuti da lavorazione nei cantieri, che può creare concorrenza sleale con operatori non in regola autori di abbandoni irregolari. Sono fra i temi salienti emersi dall’incontro promosso da Confartigianatonel comune di Montiano (nella foto alcuni partecipanti) con le imprese comunali al quale ha preso parte anche il sindaco Fabio Molari, insieme a Eugenio Battistini, Riccardo Cappelli e Fabiana Paolucci di Confartigianato. Le piccole imprese sono state chiamate a raccolta da Confartigianato per dare voce alle proprie richieste e a segnalare le criticità su cui produrre correttivi, in un comune di piccole dimensioni. L’imprenditore Francesco Biondi ha messo in luce i disagi provocati dalla carenza di connessione, di aver contatato i tecnici e di avere riscontrato che il territorio di Montiano è stato mappato in maniera errata e per questo con i gestori è difficile la risoluzione del problema.

Il sindaco Fabio Molari si è impegnato a favorire la soluzione del problema e Confartigianato a verificare le possibilità di intervento. Oltre al servizio di trasporto scolastico carente, resta da risolvere per le imprese il problema del corretto smaltimento dei rifiuti dei cantieri. Confartigianato ha raccolto le disponibilità degli imprenditori a impegnarsi nel rinnovo delle cariche sociali e a rivestire il ruolo di ambasciatori di Confartigianato a Montiano.

e.p.